القبض على عصابة في بساتين عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - شرطة البساتين تلقي القبض على أفراد عصابة متهمة بقضايا سرقة وحرابة في العاصمة عدن

القت شرطة البساتين، اليوم الأحد، القبض على عصابة متورطة بقضايا سرقة و حرابة في العاصمة عدن.

وقال قائد شرطة البساتين العقيد مصلح الذرحاني بأن الشرطة القت القبض اليوم عن عصابة متورطة بعدد من قضايا السرقة و الحرابة ومن أصحاب السوابق.

وأضاف الذرحاني بان أفراد العصابة حاولوا سرقة أجهزة جوالات من أحد المحلات التجارية بمديرية المنصورة وحين تم منعهم ومحاولة القبض عليهم أطلقوا النار وتسببوا بإصابة عدد من المواطنين الأبرياء.

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وأكد قائد شرطة البساتين بأن أفراد العصابة اعترفوا بعد التحقيق معهم بعدد من القضايا والجرائم التي ارتكبوها في عدد من مديريات العاصمة عدن مشيراً بأنه تم القاء القبض عليهم عند محاولتهم الاعتداء على أحد المواطنين ومحاولة السطو عليه و سرقة ممتلكاته، وصادفت الحادثة مع مرور قائد الشرطة و مرافقيه وتم الدفاع عن المواطن و حمايته و ملاحقة العصابة وإدراجهم السجن.

الجدير بالذكر ان شرطة البساتين حققت نجاحات أمنية رائعة وقبضت على عدد كبير من المجرمين و المتورطين في عدة جرائم ومطلوبين للأجهزة الأمنية في العاصمة عدن.

#المكتب_الإعلامي_إدارة_أمن_عدن

الأحد 11 أكتوبر 2020م