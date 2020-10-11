اخبار الخليج / اخبار اليمن

أمنية عدن تؤكد المضي قدماً في تنفيذ خطتها

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمنية عدن تؤكد المضي قدماً في تنفيذ خطتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020

أمنية عدن تؤكد المضي قدماً في تنفيذ خطتها

متابعات_ الخليج 365

عقدت اللجنة الأمنية العليا بالعاصمة عدن، اجتماعها الدوري اليوم الأحد، برئاسة الأستاذ أحمد حامد لملس، محافظ العاصمة عدن، رئيس اللجنة الأمنية.

Advertisements

وكُرس اجتماع اليوم لمناقشة الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله من بينها مستوى تنفيذ القرارات والتكليفات السابقة وماتم انجازه في هذا الجانب، وكذلك المستجدات الأمنية على الساحة المحلية.

وجرى في الاجتماع استعراض عدد من التقارير المرفوعة من قيادات بعض الوحدات الأمنية ومناقشة محتوياتها ووضع الحلول للصعوبات التي تضمنتها.

وقيّم الاجتماع نتائج حملة إزالة الحواجز الخرسانية والترابية من الطرقات والشوارع العامة ورفع نقاط التفتيش غير الضرورية في مختلف مديريات العاصمة، مؤكدا على ضرورة استمرارها وفقاً للبرنامج الزمني الذي تضمنته الخطة الأمنية.

واتخذ الاجتماع عدداً من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز الحالة الأمنية والحفاظ على مستوى الاستقرار الأمني الذي تشهده العاصمة هذه الأيام، بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من قبل منتسبي الجهاز الأمني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمنية عدن تؤكد المضي قدماً في تنفيذ خطتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا