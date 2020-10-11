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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمنية عدن تؤكد المضي قدماً في تنفيذ خطتها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
عقدت اللجنة الأمنية العليا بالعاصمة عدن، اجتماعها الدوري اليوم الأحد، برئاسة الأستاذ أحمد حامد لملس، محافظ العاصمة عدن، رئيس اللجنة الأمنية.
وكُرس اجتماع اليوم لمناقشة الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله من بينها مستوى تنفيذ القرارات والتكليفات السابقة وماتم انجازه في هذا الجانب، وكذلك المستجدات الأمنية على الساحة المحلية.
وجرى في الاجتماع استعراض عدد من التقارير المرفوعة من قيادات بعض الوحدات الأمنية ومناقشة محتوياتها ووضع الحلول للصعوبات التي تضمنتها.
وقيّم الاجتماع نتائج حملة إزالة الحواجز الخرسانية والترابية من الطرقات والشوارع العامة ورفع نقاط التفتيش غير الضرورية في مختلف مديريات العاصمة، مؤكدا على ضرورة استمرارها وفقاً للبرنامج الزمني الذي تضمنته الخطة الأمنية.
واتخذ الاجتماع عدداً من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز الحالة الأمنية والحفاظ على مستوى الاستقرار الأمني الذي تشهده العاصمة هذه الأيام، بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من قبل منتسبي الجهاز الأمني
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