استشهاد وجرح 5 مدنيين بقصف حوثي استهدف الأحياء السكنية شرق تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020 تعز - الخليج 365 استشهد وجرح 5 مدنيين في قصف مدفعي شنته مليشيا الحوثي على الاحياء السكنية، شرق مدينة تعز. وأكد مصدر طبي عن استشهاد مدني وإصابة 4 آخرين، جراء قصف مليشيا الحوثي لـ الأحياء الشرقية، بالمدفعية الثقيلة. وكثفت مليشيا الحوثي قصفها الاحياء السكنية بعدد من القذائف، وذلك من مواقع تمركزها في تبتي السلال وسوفتيل، شرقي المدينة، وذلك حسب ما ذكره المركز الإعلامي لمحور تعز.





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