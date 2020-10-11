الحديدة.. المشتركة تمشط بشكل واسع الفازة بالدريهمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ الحديدة

مشطت القوات المشتركة، بشكل واسع منطقة القازة والقرى المجاورة لها في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، من العناصر المتسللة التابعة لمليشيات الحوثي الموالية لإيران؛ التي تحاول القيام بعمليات تسلل متكررة نحو مواقع القوات المشتركة، وضاعفت خسائرهم البشرية والمادية.



وذكر مصدر عسكري ميداني، أن القوات المشتركة نفّذت، عمليات تمشيط واسعة لمنطقة القازة وشملت عددًا من المزارع لتطهيرها من المتسللين أو بؤر لمسلحي الحوثي، ولتتمكن بعدها القوات من بسط السيطرة عليها وتأمين المنطقة.

وأكد المصدر، أن القوات المشتركة أوقعت في صفوف الحوثيين أعدادًا كبيرة من القتلى والجرحى في عمليات التمشيط، وقامت بملاحقة فلول المليشيات في المزارع البعيدة.

وكانت القوات المشتركة قد تمكنت في الأيام القليلة الماضية من تكبيد الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح والتصدي لهجمات مسلحة واسعة شنتها المليشيات، وفي وقت سابق نفذت قوات اللواء الأول عمالقة هجومًا مضادًا نحو مناطق سيطرة المليشيات وتمكنت من التقدم مسافة 4 كيلو متر والسيطرة عليها موقعة مئات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين