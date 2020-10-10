مديرة إدارة تنمية المرأة بالمهرة تلتقي مدير مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان بالمكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020 الخليج 365 - المهرة ناقشت مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة المهرة الأستاذة لبنى صالح كلشات، اليوم، بالمكلا مع المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان "أمل" الدكتور وليد البطاطي سبل التعاون المشترك بين الإدارة والمؤسسة لخدمة مرضى السرطان في محافظة المهرة.

Advertisements كما تطرق اللقاء إلى مناسبة سبل التعاون مع المؤسسة لما من شأنه تخفيف العبء وتكاليف السفر عن المرضى إلى خارج المحافظة، إضافة إلى مناقشة مجموعة من الأفكار لتنفيذ برامج توعوية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وحث النساء للتوجه للعيادات لضمان إكتشاف المرض في مراحلة الأولى. وقدمت كلشات دعماً مالياً للمؤسسة ضمن جهود الإدارة العامة لتنمية المرأة تعزيز دور فرعها بالمحافظة .. مشيدة باهتمام محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر ودعمه لقطاع المرأة وتحسين مستوى خدمات فرع مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل

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