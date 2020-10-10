شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأجهزة الأمنية بمديرية تريم تضبط شخصا ارتكب جريمة قتل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020 الخليج 365 - سيئون تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية تريم من ضبط (س. ع. ع) 48 عام، المتهم بجريمه قتل احد المواطنين صباح امس الجمعة.

Advertisements وذكرت شرطة تريم إن المتهم من ساكني منطقة مشطة قام باطلاق النار على المواطن ( أ . ع . س) 28 عام وارداه قتيلا واصابة كلا من ( ي . ع . س) والمواطن (س . ن . ع ) تتراوح اعمارهم ما بين (30 ـ 35) عام من اهالي مديرية تريم بالقرب من فرزة تريم سيئون . وأشار أن عملية الضبط تمت بتعاون المواطنين وعناصر التحريات وسرعة انتقال رجال الامن الى مسرح الجريمة

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