أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت الموافق 10 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وهي كالتالي:

مصادر فلكية تتوقع إعصاراً على سواحل اليمن وفصل شتاء ماطر https://www.elyamnelaraby.com/505820/ التحالف يكبد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/505823/ مليشيا الحوثي تعدم شيخا قبليا في محافظة الجوف https://www.elyamnelaraby.com/505841/ البحسني يدين الحادث الإجرامي الغادر بمدينة سيئون https://www.elyamnelaraby.com/505843/ البحسني يعزي في وفاة الشخصية الاجتماعية الشيخ سعيد سالم بلمعلم العمودي "أبو جعفر" https://www.elyamnelaraby.com/505844/ Advertisements الخسائر الحوثية في الحديدة تتضاعف بكسر هجوم بالدريهمي وإخماد نيران بالتحيتا https://www.elyamnelaraby.com/505845/ مقاتلات التحالف تدمر آليات وتعزيزات حوثية في مأرب والجوف https://www.elyamnelaraby.com/505849/ عاجل.. التحالف يعلن اعتراض مسيَّرة حوثية ثانية في الأجواء السعودية https://www.elyamnelaraby.com/505855/ استشهاد 6 مدنيين نصفهم نساء بنيران الحوثيين في يوم واحد https://www.elyamnelaraby.com/505863/ الاحزاب السياسية بالجوف تنظم ندوة عن ثورة 26 سبتمبر المجيدة https://www.elyamnelaraby.com/505873/ أكاديمي بجامعة عدن لــ"الخليج 365": تنفيد اتفاق الرياض سيخلق حالة من الإنفراجه للوضع المحتقن.. وهذه طبيعة البلاد الآن ( حوار) https://www.elyamnelaraby.com/505808

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