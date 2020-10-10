الاحزاب السياسية بالجوف تنظم ندوة عن ثورة 26 سبتمبر المجيدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نظمت الاحزاب السياسية بمحافظة الجوف، امس ندوة بعنوان (معركة اليوم المواجهة الأخيرة ضد مخلفات الكهنوت) بالتزامن مع ذكرى ثورتي الـ 26 من سبتمبر والـ 14 من اكتوبر الخالدتين.



واكد رئيس الدائرة السياسية بمنظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة الجوف خالد الشراري في كلمة الاحزاب السياسية "أن ثورة 26 سبتمبر مثلت ميلاد جديد للشعب اليمني بعد عصور من التخلف والجهل..مشيراً الى ان المعركة اليوم هي امتداد للثورة والوعي الشعبي بخطر الامامة والارتباط المصيري بالثورة والجمهورية.

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وتناولت الندوة التي عقدت بمحافظة مأرب ،محورين ،تحدث في المحور الأول الدكتور عبدالخالق السمدة عن الثورة واهدافها ، وعن امتداد الحركة الوطنية منذ نشوان الحميري حتى فجر 26 سبتمبر واستمرارها إلى اليوم ..مشيراً الى ان ثورة 48 وحركة 55 وغيرها مثلت وعي تراكمي لشرارة سبتمبر..لافتاً إلى أن ثورة 26 سبتمبر قامت للقضاء على حكم مستبد رجعي سلالي..منوهاً أن الأمامة تقوم على فكرة السيادة للأسرة على عكس ارداة المجتمع والسلالة على الكفاءة.

فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها الدكتور عمر ردمان، عن عودة الامامية وخطرها على الثورة..متطرقاً إلى الشرخ الذي احدثه المشروع الامامي في منظومة القوى السياسية وكيف عمل على تقويض الجمهورية..مشيراً الى ما افرزه الانقلاب من مراجعات في الصف الوطني وتحالفات سياسية ورفض مجتمعي لفكرة الكهنوت وعودة للارتباط بجذور ثورة 26 ستبمبر.

واثريت الندوة بمداخلات اكدت على ضرورة تجاوز القوى الوطنية الماضي وخطر الحوثية كامتداد لايران في المنطقة..مشددين على ضرورة توحيد الخطاب السياسي والاعلامي في معركة استعادة الدولة والحفاظ على الثورة والجمهورية.