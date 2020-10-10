استشهاد 6 مدنيين نصفهم نساء بنيران الحوثيين في يوم واحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أعلن مكتب حقوق الإنسان بمديرية الدريهمي، في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، عن توثيقه استشهاد ستة مدنيين، نصفهم نساء، بنيران مليشيا الحوثي، أمس.



وذكر المكتب، في بلاغ صحفي، إنه سجل استشهاد الحالات في قريتي الحائط والقازة، ذاكرا أن ثلاث نساء ضحايا من الأولى هن: بدور عمر صغير عديني، 25 سنة، ولطيفة أحمد صغير هندي، 20 سنة، وعائشة إبراهيم هبه، 60 سنة. فيما استشهد من الرجال: علي عكيمي، 50 سنة، برصاص قناص حوثي، ويحيى صغير دحفي الملقب هاريه بقتل متعمد من قبل مجند حوثي، وعلي حسن عمر قشري، 50 سنة، من قرية القازة بطلق من قناص حوثي.

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وتسبب التصعيد الحوثي الواسع، منذ أوائل أكتوبر الجاري، بتشريد مدنيين من القازة.

وفي قرية الحائط منعت المليشيا، الموالية لإيران، الأهالي النزوح من منازلهم واتخذت البيوت والأشجار مواقع لتمركز قناصيها واستهداف المدنيين الذين يحاولون الخروج من هذه المناطق إلى المناطق المحررة. حسب مكتب حقوق الإنسان في الدريهمي.

وحاولت مليشيا الحوثي اختراق خطوط الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في محافظة الحديدة، بتصعيد غير مسبوق الأيام الماضية دون أن تتمكن من ذلك أمام صلابة القوات المشتركة، إلا أنها استطاعت رفع حصيلة الضحايا المدنيين بنيران عناصرها.