شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. التحالف يعلن اعتراض مسيَّرة حوثية ثانية في الأجواء السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ صنعاء أعلن التحالف العربي، قبل قليل اليوم السبت، 10/تشرين الأول/2020، اعتراض مسيرة حوثية ثانية.

Advertisements وقالت التحالف إنه اعترض ودمر طائرة حوثية من دون طيار في أجواء المملكة. وكان التحالف اعترض في وقت سابق اليوم مسيرة حوثية مفخخة في الأجواء السعودية

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