عاجل.. التحالف يعلن اعتراض مسيَّرة حوثية ثانية في الأجواء السعودية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. التحالف يعلن اعتراض مسيَّرة حوثية ثانية في الأجواء السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
أعلن التحالف العربي، قبل قليل اليوم السبت، 10/تشرين الأول/2020، اعتراض مسيرة حوثية ثانية.
وقالت التحالف إنه اعترض ودمر طائرة حوثية من دون طيار في أجواء المملكة.
وكان التحالف اعترض في وقت سابق اليوم مسيرة حوثية مفخخة في الأجواء السعودية
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