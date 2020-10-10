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مقاتلات التحالف تدمر آليات وتعزيزات حوثية في مأرب والجوف

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020

مقاتلات التحالف تدمر آليات وتعزيزات حوثية في مأرب والجوف

الخليج 365 ـ متابعات

شنت مقاتلات التحالف العربي، السبت 10 أكتوبر 2020م، غارات مكثفة في إطار عملية الإسناد الجوي لقوات الجيش والقبائل، ضمن العمليات العسكرية الجارية بمحافظتي الجوف ومأرب (شمالي شرق اليمن).

 

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وأكدت مصادر عسكرية، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات تعزيزات للمليشيا الحوثية، في سائلة رحبة، جنوب مأرب.

 

وقالت المصادر إن الغارات المكثفة، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا، علاوة على تدمير طقمين قتاليين للمليشيا وكمية من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

 

كما نفذت مقاتلات التحالف غارات جوية، تركزت على مواقع وتجمعات وآليات للمليشيا الحوثية في مديرية ماهلية، وفي مديرية صرواح، غربي المحافظة ذاتها

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