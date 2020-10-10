- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقاتلات التحالف تدمر آليات وتعزيزات حوثية في مأرب والجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
شنت مقاتلات التحالف العربي، السبت 10 أكتوبر 2020م، غارات مكثفة في إطار عملية الإسناد الجوي لقوات الجيش والقبائل، ضمن العمليات العسكرية الجارية بمحافظتي الجوف ومأرب (شمالي شرق اليمن).
وأكدت مصادر عسكرية، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات تعزيزات للمليشيا الحوثية، في سائلة رحبة، جنوب مأرب.
وقالت المصادر إن الغارات المكثفة، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا، علاوة على تدمير طقمين قتاليين للمليشيا وكمية من الأسلحة والذخائر المتنوعة.
كما نفذت مقاتلات التحالف غارات جوية، تركزت على مواقع وتجمعات وآليات للمليشيا الحوثية في مديرية ماهلية، وفي مديرية صرواح، غربي المحافظة ذاتها
كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تدمر آليات وتعزيزات حوثية في مأرب والجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.