البحسني يدين الحادث الإجرامي الغادر بمدينة سيئون 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أدان محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الحادث الإجرامي الغادر الذي استهدف بمدينة سيئون الحارس الشخصي لوكيل المحافظة المساعد لشؤون الصحراء الشيخ محمد بن جربوع الصيعري.



وشدد محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، على الأجهزة الأمنية والعسكرية الاضطلاع بدورها الوطني في حماية أرواح المواطنين خاصة أن كثير من جرائم القتل تحدث وسط المدن الرئيسة، مستنكرا هذه الجرائم التي تفتقد لقيم الشرف وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف، وتأتي امتدادًا للجرائم التي طالت العديد من الأبرياء في مدن ومناطق الوادي.

Advertisements

ووجه المحافظ رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، الأجهزة الأمنية والعسكرية القيام بمسؤولياتها بتعقب الجناة وكشفهم والقبض عليهم، داعيا المواطنين والمجتمع للتعاون مع رجال الأمن بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والتصدي لبؤر الاجرام التي تحصد أرواح الأبرياء في وادي حضرموت.

وبهذا المصاب الأليم، تقدم محافظ حضرموت بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الوكيل الشيخ محمد بن جربوع الصيعري و أسرة الشهيد وأقاربه وذويه كافة، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان .

إنا لله وإنا إليه راجعون.