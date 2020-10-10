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مليشيا الحوثي تعدم شيخا قبليا في محافظة الجوف

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اليمن العربي ـ الجوف 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020

مليشيا الحوثي تعدم شيخا قبليا في محافظة الجوف

الخليج 365 ـ الجوف

أقدمت ‏مليشيا الحوثي الإنقلابية، على إعدام شيخ قبلي بارز في محافظة الجوف (شمالي اليمن).

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وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية، اعدمت يوم الخميس 8 أكتوبر، الشيخ عبدالرقيب بن ظوير المرواني في منطقة معيمرة بمديرية المتون.

 

وبحسب المصادر، فإن الشيخ بن ظوير المرواني يعد من أبرز مشايخ ووجهاء محافظة الجوف، الذين قاتلوا ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ومشروعها العنصري

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