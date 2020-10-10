شكرا لقرائتكم خبر عن مجددا .. الفلكي ميشال حايك يشعل مواقع التواصل بنبوئاته المرعبة .. ويكشف عن مخطط سري لعملية ضخمة ستحدث في دولة عربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بفيديو لعالم الفلك اللبناني ميشال حايك ، سُجل في نهاية عام 2019. واستعاد الناشطون الفيديو الذي تحدث به ميشال حايك عن توقعاته لما سيحدث في الكويت عام 2020. بجانب دور إقليمي فعال وتحرك سريع في عدد من الملفات العربية والاقليمية. وتوقع ميشال حايك للكويت أيضاً الكشف عن مخطط لتنظيم سري حقق عملية ضخمة، كما توقع تعرض البلاد لاهتزاز أرضي قوي ومد مائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجددا .. الفلكي ميشال حايك يشعل مواقع التواصل بنبوئاته المرعبة .. ويكشف عن مخطط سري لعملية ضخمة ستحدث في دولة عربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.