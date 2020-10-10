شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يكبد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ الجوف قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 10/تشرين الأول/2020، مواقع وتحركات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت 14 غارة استهدفت مواقع وتحركات للمليشيات في الخنجر والمرازيق كبدتها خسائر في الأرواح والعتاد. وتشهد مختلف جبهات المحافظة مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يكبد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.