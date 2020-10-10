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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يكبد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ الجوف
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 10/تشرين الأول/2020، مواقع وتحركات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت 14 غارة استهدفت مواقع وتحركات للمليشيات في الخنجر والمرازيق كبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.
وتشهد مختلف جبهات المحافظة مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين
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