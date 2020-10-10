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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر فلكية تتوقع إعصاراً على سواحل اليمن وفصل شتاء ماطر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
توقعت مصادر فلكية تأثر اليمن بأجواء ماطرة خلال فترات متقطعة من أشهُر فصل الشتاء، تزامناً مع إعصار من المتوقع أن يضرب سواحل البلاد في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وذكرت المصادر، إن البلاد قد تتأثر بحالات جوية ماطرة خلال فترات متقطعة من أشهر فصل الشتاء، لافتة إلى انها تتوقع متوسطة عاما لدرجات الحرارة، أقرب إلى موسم العام الماضي ودون معدلاتها الأدنى الاعتيادية.
وطبقا للمصادر الفلكية، ما زال تأثير المرتفع الجوي مستمرا خلال الأيام القادمة ودرجات الحرارة في انخفاض، مرجعة ذلك إلى هبوب رياح شديدة السرعة والضغط المستمر بسبب قرب كوكب المريخ من الأرض الواقع على مسافة 62 مليون كم ليبتعد بعد ذلك في 20 سبتمبر/ أيلول2021م إلى مسافة 395 مليون كم.
ونوهت المصادر إلى أن هناك إعصارا سوف يضرب سواحل البلاد في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري
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