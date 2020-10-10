الدكتور محمد عبدالهادي يكشف لـ"اليمن العربي" أيهما أقرب لحل الأزمة اليمنية السياسي أو العسكري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020 الشحات غريب تحدث الدكتور محمد عبدالهادي أستاذ الإعلام والاتصال والعميد السابق لكلية الاداب جامعة عدن عن أيهما أقرب لحل الأزمة اليمنية السياسي أو العسكري.

Advertisements وقال عبدالهادي في تصريحات خاصة: مضى على الحرب6 سنوات والأمور بصورتها الكاملة لم تحسم لصالح طرف من أطراف الصراع وذلك يعود إلى طبيعة المشهد اليمني المعقد وإلى التدخلات الاقليمية والدوليةـ ولهذا هناك أطراف تغدي الحرب بين المتحاربين وتسعى الى اطالتها ، في الوقت الذي يزداد معه الوضع تعقيدا حالة نزوح كبيرة داخليا وخارجيا وانهيار للبنية التحتية وتدهور الخدمات وتفاقم الاوضاع المعيشية بصورة اصبحت تهدد غالبية السكان بالمجاعة و انفلات امني وظهور جماعات امراء الحروب وانهيار ماتبقى من الدولة بات وشيكا اذا استمرت الحرب، وازاء هذة الأوضاع فان الجهود الدولية والخليجية والعربية تسعى إلى ايجاد حل سياسي لليمن يوقف الحرب ويقود إلى تسوية سياسية شاملة في البلاد.

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