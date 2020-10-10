شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكاديمي يتحدث حول التدخلات التركية الايرانية في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث الدكتور محمد عبدالهادي أستاذ الإعلام والاتصال والعميد السابق لكلية الاداب جامعة عدن عن التدخلات التركية الايرانية في اليمن.



وقال عبدالهادي في تصريحات خاصة: منذ بداية الأزمة واندلاع الحرب كانت الحكومة اليمنية والرئيس عبدربه منصور هادي يوجه أصابع الإتهام لايران كداعمه للجماعة الحوثي عسكريا وسياسيا واعلاميا، وبعد اشتداد المعارك وتدخل دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بطلب من الرئيس هادي لانهاء انقلاب الحوثيون وعودة الشرعية وحكومة الشرعية والتحالف يتهمان ايران لتدخلها في الشان اليمني ومع مرور الوقت واستمرار الحرب التي تقارب اليوم من 6 سنوات تدخلت في المشهد أطراف أخرى وهناك اتهامات لتركيا لدعمها ومساندتها لاخوان اليمن "التجمع اليمني للاصلاح" في المناطق ذات التواجد الكبير لهم.. حقيقة المشهد اليمني صار اليوم معقدا ومع استمرار الحرب سيكون اكثر تعقيدا.

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