شكرا لبحثكم عن خبر العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف تتنبأ بتوقعات جديدة بشأن اليمن .. هذا ماسيحدث! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تنبأت العرافة اللبنانية الشهيرة، ليلى عبد اللطيف، بانتهاء الحرب في اليمن وان يعم السلام في البلاد التي تشهد حرباً مستمرة منذ اكثر من ست سنوات

وقالت ليلى عبداللطيف في توقعاتها الجديدة بشأن اليمن إن "المنطقة المُشتركة بين كل من دولة اليمن والمملكة العربية السعودية تشهد بعض من المُناوشات والنّزاعات".

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وأضافت عبداللطيف: "بينما من المُتوقّع وجود اتّفاق مستقبلي لحل هذه النزاعات والخلفات اتفاق عُماني سعودي كويتي على وقف الحرب في اليمن ، ومن المتوقع أن ينجح هذا الإتفاق لتنعم اليمن بالسلام".

وكانت عبد اللطيف تنبأت قبل بداية العام 2020، انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، وذلك خلال الحلقة الخاصة من "لهون وبس" ليلة رأس السنة على الـLBCI، قائلة: "إن وباءً خطيراً وقاتلاً سينتشر عالمياً ويثير الرعب والهلع بين بعض الشعوب، وأكّدت أن الفيروس سيكون أخطر من الـH1N1".وكانت سابقا قد تنبأت بمقتل الرئيس اليمني على عبدالله صالح .