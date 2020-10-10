شكرا لبحثكم عن خبر التحالف العربي باليمن يدمر طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رويترز قالت وكالة الأنباء السعودية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إن التحالف الذي تقوده السعودية باليمن اعترض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

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