شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو: قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة ستحرر الجوف خلال هذا الأسبوع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد قيادي في المقاومة الشعبية عزم قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة على تحرير خلال هذا الأسبوع، بعد تطهير وهروب ميليشا الحوثي وهي تجر أذيال الهزيمة.

وقال القيادي في المقاومة الشعبية الشيخ سالم سمران إن عشرات الجثث لا تزال مرمية في الصحراء بعد تحرير النضود و هروب أفراد الميليشيا.

فيما أشار الشيخ سمران إلى أنه لم يتم حتى اللحظة إحصاء عدد الأسرى والقتلى من صفوف الميليشيا الحوثية عقب عملية تطهير النضود.