شكرا لبحثكم عن خبر متى سيتم الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة وماهو الشيئ المعرقل .. اخر التطورات !! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر اعلامية اعلان مرتقب لتشكيلة الحكومة اليمنية الجديدة سيتم اعلانه خلال الفترة القادمة في حال تم تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض .

وقالت المصادر ان جميع المكونات السياسية رفعت بمقترحات الاعضاء الممثلين لها في قوام الوزارات القادمة التي سيتم الإعلان عنها . المصادر اوضحت ان الوزارات السيادية الاربع وهي الداخلية والخارجية والمالية والدفاع ذهبت جميعها ضمن حصة الرئيس هادي. وقالت المصادر ان بقية الوزارات سيتم تقاسمها بين المكونات السياسية بواقع النصف للشمال والنصف الاخر للجنوب. Advertisements وسيتحصل المجلس الانتقالي على 4 حقائب فيما ستتحصل المكونات الأخرى من الحراك ومؤتمر حضرموت والمهرة وسقطرى على حقائب وزارية ايضا . المصادر اوضحت ان الرئاسة لاتزال تتمسك بتطبيق الشق العسكري والامني من اتفاق الرياض قبل اعلان قوام الحكومة الجديدة . اوضحت المصادر ان الرئاسة ابلغت جميع الأطراف ان تطبيق الشق السياسي لن يتم إلا بتنفيذ الشق العسكري والامني من الاتفاق. وتبذل جهود بحسب المصادر لتطبيق الشق العسكري من الاتفاق بهدف اعلان الحكومة القادمة .

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