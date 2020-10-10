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أكاديمي بجامعة عدن يكشف أسباب التباطؤ في تنفيد اتفاق الرياض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020

أكاديمي بجامعة عدن يكشف أسباب التباطؤ في تنفيد اتفاق الرياض

الشحات غريب

كشف الدكتور محمد عبدالهادي أستاذ الإعلام والاتصال والعميد السابق لكلية الاداب جامعة عدن أسباب التباطؤ في تنفيد اتفاق الرياض.

 

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وقال عبدالهادي في تصريحات خاصة، إن اتفاق الرياض الموقع بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض وبرعاية سعودية كاملة وضامن لتنفيد بنوده واجه تحديات وخاصة في شقيه العسكري والأمني رغم أن الاتفاق جاء مزمنا ، بل على العكس حدثت مواجهات عسكرية بين الانتقالي والشرعية وظل الاتفاق كما هو دون تنفيد أى بنود منه ، مما دفع بالمملكة كراعي للاتفاق إلى إعادة المباحثات بين الطرفين والخروج بصيغة جديدة أفضت الى التركيز على الشق السياسي من الاتفاق المتمثل بتعين محافظ  ومدير أمن لعدن وتسمية رئيس الوزراء المعني بتشكيل الحكومة الجديدة وأن يجري ذلك بالتزامن مع تنفيد الشقين العسكري والأمني عبر لجنة عسكرية تشكلت من طرفى الاتفاق وباشراف سعودي مباشر.

 

ورغم مباشرة المحافظ الجديد لعمله إلا أن مدير الأمن المعين لم يباشر حتى الآن ، في الوقت الذي أجرى رئيس الوزراء المكلف حوارات مع عدد من الاحزاب السياسية وبعض المكونات المرشحة المشاركة في الحكومة المقبلة الا أن الفترة التي حددت لتنفيد ذلك دون تنفيد كامل لما نصت عليه بنود الاتفاق.

 

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