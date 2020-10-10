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احتراق كبائن شركة سبأفون في مقرها الجديد بالعاصمة عدن

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اليمن العربي ـ عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020

احتراق كبائن شركة سبأفون في مقرها الجديد بالعاصمة عدن

الخليج 365 ـ عدن

احترقت كبائن شركة "سبأفون" للهاتف النقال في مقرها الجديد بالعاصمة المؤقتة عدن.

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وذكر شهود عيان أن الكبائن الخاصة بالشركة شوهدت وهي تحترق اليوم السبت، 10/تشرين الأول/2020، دون معرفة السبب.

 

يشار إلى أن شركة "سبأفون" أعلنت نقل مقرها الرئيسي من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن في 21 سبتمبر الماضي، بعد تضييق الخناق عليها من قبل ميليشيا الحوثي

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