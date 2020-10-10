شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احتراق كبائن شركة سبأفون في مقرها الجديد بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ عدن

احترقت كبائن شركة "سبأفون" للهاتف النقال في مقرها الجديد بالعاصمة المؤقتة عدن.

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وذكر شهود عيان أن الكبائن الخاصة بالشركة شوهدت وهي تحترق اليوم السبت، 10/تشرين الأول/2020، دون معرفة السبب.

يشار إلى أن شركة "سبأفون" أعلنت نقل مقرها الرئيسي من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن في 21 سبتمبر الماضي، بعد تضييق الخناق عليها من قبل ميليشيا الحوثي