ولادة توأم سيامي ملتصق الرأس بحضرموت

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – سيئون

وضعت سيدة يمنية توأم سيامي الخميس، بعملية قيصرية أجريت في مستشفى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

وقال مكتب صندوق الامم المتحدة للسكان في اليمن في تغريدة على “تويتر” إن عملية قيصرية استمرت ثلاث ساعات في أحد مستشفيات مدينة سيئون نجحت بإخراج طفلين توأمين ملتصقين من جهة الرأس.

وأوضح أن الفريق الطبي تمكن من إنقاذ حياة الطفلين وأمهم مشيراً إلى أن مستشفى سيئون في حضرموت واحد من عدة مرافق صحية يدعمها الصندوق الأممي.