العون المباشر تكافح العمى في سيئون اليمنية بمخيم طبي مجاني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

في سعيها لمكافحة العمى باليمن تنفذ العون المباشر مكتب اليمن، حالياً مخيم نور العون الطبي المجاني الـ 60 لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت ويستمر 16 يوماً بنظام الخطة البديلة للمخيمات في ظل جائحة كورونا .

وقالت المتخصصة في العمل الإنساني المدير الإقليمي للعون المباشر مكتب اليمن معالي العسعوسي، إن المخيمات التي تنفذ في اليمن بجهود كبيرة لفرق طبية وتطوعية متمرسة ولها خبرة طويلة تأتي التزاماً من العون المباشر بمكافحة العمى.

وأضافت أن كثيراً من المنشئات الصحية في اليمن تفتقر إلى وجود الطبيب المختص والأجهزة الطبية الحديثة ما يضطر المرضى للانتقال إلى محافظات أخرى لتلقي العلاج، مبينة أن مريض العيون يكون عاجزاً أحياناً عن القيام بأموره الشخصية فيلتزم معه باقي أفراد الأسرة مما يؤثر على تعليم الأبناء أو عمل الآباء للعناية به.

وأوضحت فائدة هذه المخيمات التي توفر الخدمات الصحية مجاناً للفئات المستهدفة في مناطقهم دون تحملهم عناء التنقل وتكاليف العلاج، تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة 2030 في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وزيادة جودة الخدمات الصحية المُقدَّمة لتحقيق الصحة الجيدة للجميع .

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من جهته قال منسق مخيمات نور العون المجانية بمكتب العون المباشر فريد الدهمشي إن المخيم رقم (60) يقام في الفترة من 30 سبتمبر ـ 15 أكتوبر، ويعتزم إجراء (200) عملية لسحب المياه البيضاء وزراعة العدسات، بنظام الخطة البديلة للمخيمات في ظل جائحة كورونا.

وبيّن أن الخطة البديلة للمخيمات تتضمن تنفيذ ما يتراوح بين عشر إلى عشرين عملية في اليوم الواحد، اتباعاً للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا “كوفيدـ19”.

وأشار إلى أنه سيتم صرف علاجات لـ (200) من المرضى إضافة إلى حالات العمليات مع صرف النظارات الشمسية، وإجراء فحوصات مخبرية لـ (250) حالة، ومعاينات باطنة لعدد (200) حالة، وتوعية وتثقيف (250) شخصاً بإصابات العيون وكل ذلك يتم وفق الخطة البديلة للمخيمات .

وذكر أن المخيم يُنفذ بتمويل من نور العون حملة 10×10، وإشراف مكتب العون المباشر باليمن، بالتعاون مع مؤسسة عين الصحية ومركز رؤية لطب وجراحة العيون والشبكية، وبالتنسيق مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي ومكتب الصحة العامة السكان بمحافظة حضرموت.