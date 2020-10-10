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عدن - ياسمين التهامي - مصدر في اليمنية يأسف لماتناولته بعض المواقع الاخبارية من شائعات واكاذيب ويدعو لتحري المصداقية والحقيقة من مصادرها ..!!

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عبر مصدر مسئول في شركة الخطوط الجوية اليمنية عن بالغ أسفه واستغرابه واندهاشه من الأخبار الكاذبة والأنباء المضللة وماساقته من اكاذيب وأضاليل وافتراءات بخصوص الحادثة التي تعرضت لها احدى طائرات اليمنية في رحلتها رقم IY 606 المتجهة من سيئون الى القاهرة .. ودعا المصدر وسائل الاعلام المختلفة الى تحري المصداقية والحقيقة من مصادرها قبل نشرها من منطلق القيم المهنية والاخلاقية ومحدداتها .. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وأوضح المصدر ان كابتن الطائرة تصرف بموجب مرجعه الذي يحدد له مايجب عليه عمله وهو ال MEL .. وأضاف المصدر ان جملة تلك الاخبار الكاذبة والمضللة والتي انساقت ضمن حملة مسعورة ومشبوهة ومسيئة ومطبوعة بالتشهير والتغرير والاساءات والتي لاتستند لمصدر مسئول ولاتمت للحقيقة والواقع بصلة والتي تعبر عن الانزلاق في أوحال التآمر الخبيث والتمويل الفاسد المشبوه الذي يستهدف النيل من اسم ومكانة وسمعة الناقل الوطني في اليمن وهي شركة الطيران اليمنية التي كانت ولازالت وستظل في خدمة اليمن دولة وحكومة وشعباً كما عهدها الجميع طوال العقود الماضية وحتى اليوم ،،،

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