شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة بمديرية خب والشعف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حررت قوت الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل ومشاركة فاعلة من طيران تحالف دعم الشرعية ،اليوم الجمعة، مواقع جديدة بمنطقة الريان بمديرية خب والشعف محافظة الجوف.

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واكد مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية ( سبأ) ،ان الجيش الوطني حرر جميع المواقع بجبهة النضود بالكامل بعد هجوم عسكري شنه على المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا..مشيراً الى ان المعارك انتقلت من النضوذ بالريان الى منطقة بئر المرازيق.

ولفت المصدر ، الى ان طيران التحالف العربي ،استهدف عدد من الاليات والاطقم التابعة للمليشيات الحوثية..مشيراً الى ان المليشيات تلقت خسائر كبيرة في الارواح والمعدات في ظل استمرار تقدم الجيش الوطني.