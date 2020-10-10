شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة بمديرية خب والشعف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
حررت قوت الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل ومشاركة فاعلة من طيران تحالف دعم الشرعية ،اليوم الجمعة، مواقع جديدة بمنطقة الريان بمديرية خب والشعف محافظة الجوف.
واكد مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية ( سبأ) ،ان الجيش الوطني حرر جميع المواقع بجبهة النضود بالكامل بعد هجوم عسكري شنه على المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا..مشيراً الى ان المعارك انتقلت من النضوذ بالريان الى منطقة بئر المرازيق.
ولفت المصدر ، الى ان طيران التحالف العربي ،استهدف عدد من الاليات والاطقم التابعة للمليشيات الحوثية..مشيراً الى ان المليشيات تلقت خسائر كبيرة في الارواح والمعدات في ظل استمرار تقدم الجيش الوطني.
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