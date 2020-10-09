شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علي الحوثي يعلن استعداده لدفع رواتب جميع موظفي الجمهورية اليمنية .. لكن بشرط! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن محمد علي الحوثي القيادي البارز في الجماعة الانقلابية انهم مستعدون لصرف الرواتب لجميع موظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية لكن بشرط اعادة جميع الإيرادات للمركزي بصنعاء حد زعمه . ووجه الحوثي رسالة في تغريدة له على "تويتر" إلى دول التحالف وحكومة الشرعية قائلاً ,ادفعو مرتبات ميناء عدن الا يكفيكم الظلم بمنع المرتبات عن الموظفين خارج سيطرتكم واضاف , وان كنتم عاجزين فقبلوا بإعادة جميع الإيرادات للمركزي بصنعاء ونحن مستعدين بصرف الرواتب لجميع موظفي الجمهورية اليمنية

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