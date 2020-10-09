شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن القصة الكاملة للفتاة السعودية التي نشرت تغريدة مسيئة للرسول واشعلت مواقع التواصل الاجتماعي .. مفاجأة صادمة بشأن هويتها وهدفها من ذلك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أشعلت الشابة السعودية أمل الأسمري موقع "تويتر" بنشرها تغريدة مسيئة للنبي محمد والقرآن، وتصدرت التريند السعودي بمطالبات بمحاسبتها.

ونشرت أمل بنت نورة الأسمري مقطع فيديو عبرت فيه عن معارضتها على غلق المحلات التجارية أثناء الصلاة، وأضافت أنها توقعت إلغاء هذا القرار مع حلول 2020 لما فيه من معاناة مستمرة وتعطيل للمصالح لأكثر من أربع ساعات يوميا، وأرفقت المنشور بوسم #اغلاق_المحلات_وقت_الصلاة.

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• القصة الكاملة للفتاة السعودية التي نشرت تغريدة مسيئة للرسول واشعلت مواقع التواصل الاجتماعي .. مفاجأة صادمة بشأن هويتها وهدفها من ذلك

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ولاقت التغريدة موجة من التعليقات المنددة حيث علق أحد المتابعين قائلا: "القرآن والسنة منعوا البيع وقت الصلاة وإنتي معترضة".

وردت أمل الأسمري على المغرد بالقول: "مين قلك إني مؤمنة بقرآنك اللي يحرض على القتل والتعدد ويحرض على ضرب النساء ولا رسول إلي اغتصب صفية وقتل أبوها وأخوها وزوجها في يوم واحد".

وفجر تعليق أمل الأسمري ردودا غاضبة من السعوديين مطالبين بمحاسبتها عبر وسم #أمل_الأسمري_تسب_الرسول.