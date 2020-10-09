شكرا لبحثكم عن خبر طيران التحالف يستهدف تعزيزات حوثية كبيرة قبل وصولها خطوط التماس في مأرب”فيديو” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانية إن العربي استهدف كبيرة في سايلة رحبة بمحافظة مأرب. ووفقا للمصادر فإن ال دمر عدة أطقم حوثية بمن عليها قبل وصولها إلى مناطق التماس لتعزيز جبهاتها المنهارة. كما استهدف طيران التحالف العربي عناصر حوثية في محور الجوف ومأرب ، ونشر التحالف العربي فيديو يوثق لحظة الاستهداف وتدفع المليشيا بتعزيزات يومية لجبهات مأرب والجوف بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها في الأيام الأخيرة.

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