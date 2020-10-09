الحوثي: مستعدون لصرف مرتبات الموظفين بشرط إعادة الإيرادات للبنك المركزي في صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



جدد عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، تأكيده باستعداد حكومة الانقاذ الوطني لصرف رواتب جميع الموظفين اليمنيين شريطة أن تقوم حكومة المرتزقة، بإعادة جميع الإيرادات للبنك المركزي في العاصمة صنعاء.

ودعا الحوثي، على حسابه في “تويتر”، دول تحالف العدوان بقيادة السعودية، بصرف رواتب الموظفين في ميناء عدن.

وتابع: “ألا يكفيكم الظلم بمنع المرتبات عن الموظفين خارج سيطرتكم، وإن كنتم عاجزين فاقبلوا بإعادة جميع الإيرادات للبنك المركزي بصنعاء، ونحن مستعدون لصرف الرواتب لجميع موظفي الجمهورية اليمنية”.

وتوقف صرف رواتب الموظفين اليمنيين في سبتمبر 2016، عقب قيام الفار عبدربه منصور هادي بنقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.

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