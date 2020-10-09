محمد عبدالسلام يرحب ببيان غريفيث بشأن التأكيد على الالتزام باتفاق ستوكهولم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء رحب رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام ببيان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بشأن التأكيد على الالتزام باتفاق ستوكهولم. وقال عبدالسلام في بيان له” نرحب ببيان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بخصوص التأكيد على الالتزام باتفاق استكهولم والتعامل الإيجابي والفعال مع آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة”.

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