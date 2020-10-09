شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: إصابتي بكورونا نعمة من الله وسأجعل العلاج بالمجان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إيجابيات إصابته بفيروس كورونا، مؤكداً أن هذه الإصابة نعمة من الله. وأضاف، في مقطع فيديو نشره يوم أمس، أن إصابته جعلته يجرب بنفسه فعالية علاج الفيروس، وهو دواء من إنتاج شركة ريجينيرون. وتعهد الرئيس الأمريكي بأن يوفر العلاج بالمجان لكافة المواطنين في بلاده.

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