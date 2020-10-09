شكرا لبحثكم عن خبر شاب يسرق شاشة ممثل يمني شهير لمتابعة مسلسلاته! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعترف شاب يمني بسرقة شاشة تلفزيونية من سيارة الممثل الشهير كمال طماح في العاصمة صنعاء. وقال الشاب في رسالة بعثها لطماح عبر "فيسبوك ماسنجر" أنه تعلق بسيارة طماح الهايلوكس في شارع تعز بالعاصمة صنعاء وقام بسرقة الشاشة من صندوق السيارة الخلفي. وأوضح أنه سرق الشاشة من أجل متابعة مسلسلاته داعيا إياه للعفو عنه لاعترافه بذنبه وأن يبعث له بجهاز ريسيفر مادعا الفنان للرد عليه بالقول "قصف عمرك ولاقضى حاجتك". جدير بالذكر أن طماح فنان كوميدي شارك في عشرات المسلسلات اليمنية بالاضافة إلى تقديمه عدد من البرامج التلفزيونية على قناة السعيدة.

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