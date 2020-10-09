شكرا لمتابعة خبر عن المحافظ رمزي محروس .. يعود إلى محافظة سقطرى قريباً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا رمزي محروس محافظ محافظة أرخبيل سقطرى، الخميس 8 أكتوبر/تشرين الأول، الحكومة إلى الاهتمام الكبير بالتنمية في المحافظة واعتبارها كجبهة قتال.

وقال ”محروس“ في كلمة أقليم حضرموت أمام المكتب التنفيذي لوادي وصحراء حضرموت إن سقطرى المحافظة الوحيدة التي لم تحصل على ايرادات ضمن اقليم حضرموت“.

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وأشار محافظ سقطرى الى أن هناك ”من يسعى إلى تجميد النهضة والتنمية بالأرخبيل، باعتبارها تمتلك مقومات سياحية واقتصادية على المستوى العالمي“.

وبشّر المحافظ أبناء الجزيرة بأن عودته إلى الجزيرة ستكون قريباً (دون أن يحدد موعداً بذلك).

وفي وقت سابق كشفت تقارير إعلامية، عن انفراجه في مساعي تنفيذ اتفاق الرياض، وأشارت بأن هذه المساعي تتضمن عودة المحافظ محروس لإدارة المحافظة من جديد.

وأمس وصل رمزي محروس محافظ محافظة جزيرة أرخبيل سقطرى، ضمن وفد رسمي في حكومة الشرعية، قادمين من شبوة بعد حضور احتفالات ثورة 26 من سبتمبر، وافتتاح مشاريع تنموية.

*مارب برس