شكرا لمتابعة خبر عن الجيش الوطني : يعلن مقتل اكثر من 240 حوثي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش الوطني، اليوم الخميس،، مقتل 240 مسلحا حوثيا على الأقل، وإصابة نحو 300 آخرين، في جبهات القتال، خلال آخر أسبوع.

وقال موقع 26 سبتمبر نت التابع للجيش، إنه رصد ما لا يقل عن 540 قتيلا وجريحا من عناصر الحوثي، خلال الفترة بين 1 و7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

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وأشار الموقع، إلى وجود 10 قياديين ميدانيين ضمن قتلى الحوثيين، ممن سقطوا بالمعارك مع القوات الحكومية، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن ما لا يقل عن 120 حوثيا، بينهم القياديين العشرة، سقطوا بجبهات القتال في مأرب (شرق)، فيما أصيب نحو 150 عنصرا آخر بذات المحافظة.

وخلال المعارك بمحافظة الجوف، قتل نحو 120 مسلحا حوثيا، وأُصيب نحو 150 آخرين، كما أُلقي القبض على عشرات العناصر الحوثية، كما تم تدمير 30 آلية عسكرية للحوثيين بذات المحافظة، جراء قصفه المدفعي والضربات الجوية للتحالف العربي.

وتشهد جبهات القتال في الجوف ومأرب معارك مستمرة منذ أسابيع، حيث يسعى الحوثيون للتقدم نحو مركز محافظة مأرب النفطية، بينما تمكن الجيش من صدهم في مواجهات تكبدت فيها جماعة الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح.