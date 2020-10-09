شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد يحذر من أمطار وأجواء باردة في أربع محافظات جبلية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للارصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية خلال ساعات الظهيرة والمساء غداً الخميس. وقال في نشرته التحذيرية الصادرة اليوم إن المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية ستشهد أجواء صحوة وباردة نسبياً خلال ساعات الليل والصباح الباكر فيما تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً خلال ساعات النهار. Advertisements وأشار المركز إلى أن الأجواء ستكون باردة في صنعاء وعمران و ذمار والبيضاء في ساعات الليل والصباح الباكر خلال الـ 24 ساعة القادمة. وكان الفلكي اليمني أحمد الجوبي حذر في وقت سابق من موجة صقيع ستضرب عدداً من المناطق في اليمن خلال الأيام القادمة.

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