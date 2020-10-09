170 خرقا للعدوان في الحديدة خلال 24 ساعة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة سجلت غرفة عمليات ضباط الإرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في محافظة الحديدة ١٧٠ خرقا خلال الـ٢٤ الساعة الماضية . وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن هذه الخروقات تمثلت في أستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق طائرتين حربية في أجواء الجاح وحيس . وأشار المصدر إلى ان الخروقات شملت ايضا تحليق ١١ طائرة تجسسية في أجواء التحيتا و الجبلية والجاح ، و ٦٩ خرقا بقصف مدفعي لعدد ٩٤٨ قذيفة و٨٧ خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

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