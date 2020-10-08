يحيى عفاش يهاجم التحالف العربي والشرعية مجددا

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يزيد بن سلمان - شبوة - Advertisements نشر النجل الأكبر لشقيق الرئيس الراحل العميد " يحي محمد عبدالله صالح " تغريدة علق فيها على حلول ذكرى قصف قاعة العزاء بصنعاء والتي تسببت في مقتل واصابة الكثير المتواجدين في القاعة . "اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة :"في ال8 من أكتوبر تاتي الذكرى الرابعة لجريمة ام المجازر في القاعة الكبرى والتي راح ضحيتها 140 شهيد و 610 جريح اصابات معظمهم بالغة ولم يتمكن معظهم من العلاج في الخارج بسبب الحصار واغلاق مطار صنعاء الدولي قام بتنفيذ هذا الجريمة تحالف العدوان العربي بقيادة مايسمى بالسعودية".

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