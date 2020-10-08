شكرا لبحثكم عن خبر جيش جرار من الجراد يجتاح تهامة وتحذيرات من كارثة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر مركز مراقبة الجراد التابع للإدارة العامة لوقاية النباتات بصنعاء، اليوم الخميس، من خطورة تكاثر الجراد في مناطق التكاثر الشتوية في السهل التهامي.

ونقلت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن مدير وقاية النباتات المهندس وجيه المتوكل، قوله "إن تكاثر الجراد في مناطق السهل التهامي، سيترتب عليه خسائر اقتصادية بالمحاصيل الزراعية في مختلف مناطق تهامة".

وعزا المتوكل سبب تكاثر الجراد في مناطق السهل التهامي، إلى “انتشار مجاميع حوريات الدباء، وتوفر ظروف بيئية ملائمة من أمطار ورطوبة وغطاء نباتي أخضر”.

Advertisements

ولفت إلى أن تدخل الفرق في المكافحة يستهدف المناطق الزراعية ذات الإصابة العالية بحشرة الجراد بمناطق مديرية عبس بمحافظة حجة، ومديرية الزهرة بمحافظة الحديدة، للقيام بدورها في تشتيت أعداد تلك المجاميع من الجراد.

وأكد أن من أبرز الصعوبات التي تواجه فرق مكافحة الجراد الميدانية، هو تواجد النحالين وخلايا النحل في المناطق والأودية الزراعية.

وأواخر يوليو الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية عن تخصيص مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني لمساعدة اليمن و بعض دول شرق أفريقيا وجنوب آسيا في مكافحة جائحة الجراد.

وأكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق أن الجراد يشكل أكبر تهديد للإنتاج الزراعي في اليمن بسبب تكاثره المستمر الأمر الذي قد يلحق أضرارا بالغلال الزراعية الموسمية والاقتصادات المحلية بما يؤثر على الأمن الغذائي وسبل عيش السكان في البلاد.