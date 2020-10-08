شكرا لبحثكم عن خبر باوامر قبض قهرية ..مهلة اسبوع فقط لمستخدمي، "واتساب" لحذف التطبيق أو السجن (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر المستشار القانوني البارز "فتحي العسيلي" منشورا مرفقا بوثيقة صادرة عن وكيل النيابة العامة بمديرية "جبلة" بمحافظة "إب" تتضمن توجيهات بالقبض على كل شخص يستخدم تطبيق،"واتساب" للمحادثات الفورية الذي يعد الاشهر والاكثر،تداولا في العالم .

"اليمني اليوم" ينشر نص منشور،المستشار القانوني "العسيلي" "مليشيا الحوثيتقرر منع إستخدام تطبيق الواتساب واعتباره جريمة ..وجهت النيابة العامه بمناطق سيطرة الحوثي بالقبض على كل من يحمل برنامج الواتساب واعتبرت المليشيا البرنامج فعلاً فاضحا وحيازته جريمة ،كما وجهة المليشيا إلى انشاء وتشكيل فرق نسائيه لتنفتيش والضبط واقرت المليشيا مهلة اسبوع للمواطن والمجتمع لتخلى عن البرنامج ( الواتساب )".

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