أمنية مديرية شحن ترفع درجة الاستنفار الأمني وتمنع دخول السلاح للمدينة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقرت اللجنة الأمنية بمديرية شحن رفع درجة الاستنفار الأمني في كافة الوحدات الأمنية والعسكرية تحسباً لأي طارئ كما أقرت منع دخول السلاح إلى المدينة أو المنفذ الجمركي مهما كان نوعه وشددت على التنسيق الأمني بين مختلف الوحدات وتشديد الرقابة والتفتيش الدقيق على السيارات في النقاط العسكرية بمداخل المدينة وغيرها من الإجراءات الإحترازية.



جاء ذلك في اجتماعها برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الصحراء العقيد مسلم زعبنوت بحضور مدير عام المديرية محمد بن زعبنوت وعدد من قيادات الوحدات العسكرية والأمنية وذلك للوقوف على التطورات الأخيرة في العاصمة الغيضة وتدارس الوضع الأمني في المحافظة والمديرية على وجه الخصوص.

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