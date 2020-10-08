"وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون بالمكلا" في نزول مفاجئ على مراكز الاحتجاز خارج الدوام الرسمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قام وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون بالمكلا القاضي "عبدالله أحمد اليزيدي" بزيارة مفاجئة خارج أوقات الدوام الرسمي لمراكز الاحتجاز في كل من مركز أمن روكب ومركز أمن فوة، اليوم الخميس الموافق ٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م.



Advertisements

وخلال جولته التفتيشية على مراكز الاحتجاز تفقّد وكيل النيابة القاضي "عبدالله اليزيدي" أوضاع المحتجزين وشرعية احتجازهم وما أتخذ بشأنهم من جمع الاستدلالات، وتلمس منهم حالتهم و طلباتهم.. ووجّه فوراً بإخلاء سبيل من كان حجزه دون سبب أو مسوغ قانوني أو مخالفاً للقانون.

وتأتي الجولة التفتيشية لوكيل نيابة الأمن والبحث والسجون على مراكز الاحتجاز خارج أوقات الدوام الرسمي بتوجيهات مباشرة من القاضي "شاكر محفوظ بنش" رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت لعموم وكلاء وأعضاء النيابة العامة الإبتدائية بالنزول الدوري و المفاجئ إلى السجن ومراكز الاحتجاز الواقعة نطاق اختصاصها لتفتيشها و مراقبتها بإعتبار النيابة العامة هي وحدها لها سلطة الإشراف والمراقبة على أوضاع السجون ومراكز الاحتجار طبقاً للقانون.