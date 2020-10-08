المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية: أكثر من اربعة ملايين نازح حتى اغسطس الماضي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أكد المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي ارتفاع عدد النازحين إلى أكثر من اربعة ملايين و168 ألف نازح حتى نهاية اغسطس الماضي.

وأوضح المجلس في تقرير له، أن عدد الأسر النازحة بلغ 606 الفاً و 694 اسرة، فيما وصل عدد الأفراد النازحين إلى اربعة ملايين و 168 الفاً و 301 فرداً في 15 محافظة يمنية.

وأشار التقرير إلى أن مئات الآلاف من النازحين يعيشون وضعاً إنسانياً كارثياً، منذ اكثر من خمس سنوات جراء استمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار الذي تسبب في أسوء أزمة إنسانية في العالم، وفق تقارير الأمم المتحدة في ظل اعلان المنظمات الأممية عن تقليص المساعدات واغلاق المشاريع في الوقت الذي تفتقد فيه المخيمات ابسط المقومات مع توقف المساعدات من الغذاء والدواء وانتشار الامراض، الامر الذي زادت الأزمة الإنسانية سوأ.

وأكد التقرير أن منظمات الامم المتحدة تعمدت عدم إيجاد مشاريع مستدامة او مساعدات مدرة للدخل تساعد النازحين على العيش الكريم عوضاً عن المساعدات الضئيلة التي لا تلبي حتى أدنى احتياجاتهم.

ولفت التقرير ان اكثر من اثنين مليون نازح لا يحصلون على مساعدات حتى الآن، رغم المطالبة المستمرة للمنظمات بالقيام بدورها ومسؤولياتها تجاه النازحين.

حيث ارتفع احصائية النازحين إلى اكثر من اربعة ملايين، وفق الاحصائية التالية:

وبين التقرير أن عدد الأسر النازحة في محافظة حجة بلغ 113 الفاً و 260 أسرة، فيما وصل عدد الأفراد النازحين إلى 792 الفاً و 820 فرداً.

وفي محافظة الحديدة بلغ عدد الأسر النازحة 89 الفأ و 880 أسرة، و692 الفاً و160 من الأفراد النازحين.

وفي أمانة العاصمة بلغ عدد الأسر النازحة 75 الفاً و 940 أسرة ؛إلى جانب 531 الآف و 580 فرداً نازحاً.

وفي محافظة عمران وصل عدد الأسر النازحة الى 40 الفاً و 560 أسرة، فيما وصل عدد الأفراد النازحين إلى 283 الفاً و 920 فرداً.

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وذكر التقرير أن عدد الأسر النازحة في محافظة الضالع بلغ خمسة الآف و 22 أسرة وعدد الافراد النازحين 35 الفاً و 154 فرداً، في حين بلغ عدد الأسر النازحة بمحافظة مأرب ستة الآف و858 أسرة و 41 الفاً و 148 فرداً نازحاً.

وفي محافظة البيضاء يوجد 12 الفاً و 913 أسرة نازحة بالإضافة الى 90 الفاً و 391 فرداً نازحاً، فيما يوجد في محافظة ريمة ثمانية الآف و65 من الأسر النازحة الى جانب 56 الفاً و455 فرداً نازحاً.

وحسب التقرير بلغ عدد الأسر النازحة بمحافظة ذمار إلى 31 الفاً و 467 أسرة وعدد الافراد النازحين 220 الفاً و 296 فرداً.

فيما بلغ عدد الأسر النازحة في محافظة الجوف 22 الفاً و 538 أسرة، و150 الفاً و 472 فردا نازحاً.

وبين التقرير أن 32 الفاً و 237 أسرة نازحة بمحافظة إب، و225 الفاً 659 فرداً نازحاً بالمحافظة ذاتها .

في حين وصل عدد الأسرالنازحة بمحافظة المحويت الى سبعة الآف و73 أسرة و 42 الفا و240 فرداً.

وفي محافظة صنعاء بلغ عدد الأسر النازحة 24 الفاً و 243 أسرة؛ فيما بلغ عدد الافراد النازحين 169 الفاً و 701 فرداً،

أما في محافظة صعدة وصل عدد الأسر النازحة إلى 70 الفاً و 504 أسرة فيما وصل عدد الأفراد إلى 493 الآف و 528 نازحاً.

ووفقاً للتقرير سجلت محافظة تعز 57 الفاً و 134 أسرة نازحة الى جانب 342 الفاً و 804 فرداً.