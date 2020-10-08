شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : ظهور جديد للعميد حنتف يزف بشارات النصر بتقدمات جديدة في جماعة الجوف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال العميد هيكل حنتف، قائد اللواء الأول حرس حدود، مساء اليوم الخميس، أن النصر على جماعة الحوثي، بات قاب قوسي أو أدنى.

وأعلن في ظهور جديدفيديو، تابعه المشهد اليمني ، عن تحرير مواقع جديدة محيطة بمعسكر الخنجر الاستراتيجي. واستنكر الهجوم الصاروخي الغادر الذي شنته جماعة الحوثي على اللواء.

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وكانت الانباء قد تضاربت عن مصير العميد حنتف، حيث ذكرت أنه أصيب في القصف الصاروخي الحوثي، الذي أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الجنود بينهم ضباط استهدف تجمعاً لهم في معسكر الخنجر بالمحافظة.

وقالت المصادر، إن جماعة الحوثي استهدفت، مساء الأربعاء، تجمعاً للجيش في معسكر الخنجر بمديرية خب و الشعف شمال المحافظة.

واستشهد العقيد عسكر علي المهشمي ركن البشرية، والعقيد فايز الضلاعي ركن التوجيه المعنوي في اللواء الأول حرس حدود وعشرات الجنود؛ نتيجة القصف.