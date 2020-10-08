شكرا لمتابعة خبر عن مصرع العشرات من الحوثيون بينهم قيادات ميدانية بارزه أغلبهم مازالت جثثهم في شواع مدينة الحديدة (الاسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر ميدانية عن مصرع العشرات من الحوثيين بينهم قيادات كبيرة مازالت جثث غالبيتهم مرمية في الشوارع بمحافظة الحديدة غربي اليمن . وقالت المصادر للمشهد اليمني صباح اليوم الخميس أن هذه الجثث مازالت متناثرة حتى الآن على شارع صنعاء بمدينه الحديده . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : ممثلة وفنانة مصرية شهيرة تستعرض مؤخرتها بـ”شورت” وترقص على العمود وتتعرض لموقف محرج! (فيديو) شاهد : أول ظهور بالصوت والصورة للفنانة العمانية فخرية خميس بعد إصابتها بكورونا والسرطان .. فيديو أبكت فيه جميع العمانيين شاهد بالصور : جثث الحوثيون مترامية في شعاب رحبة في مأرب بعد معارك عنيفة استمرات من الليل حتى الصباح شاهد بالفيديو : لحظة الهجوم على سيارة السجن الذي فيها قتلة الشهيد الأغبري بعد خروجهم من المحكمة “تمرين إباحي”! .. الفاشينيستا السعودية مودل روز تعلّم متابعيها كيف تحافظ على مؤخرتها!! Advertisements شاهدوا : اول تصريح الممثلة الشهيرة دانا جبر .. بعد التسريبات الاباحية لها (فيديو) شاهد : فضيحة مدويةلـ’’ملكة جمال العراق‘‘ بصحبة رئيس الموساد داخل البيت الأبيض طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟ وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل) ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأضافت المصادر أن من بين الصرعی القيادي الحوثي أبو هاشم إسماعيل المسعودي والقيادي أبو علي الانسي و أبو مختار وابو محمد الحشيشي . هذا وأكدت المصادر أن جثث عشرات العناصر الحوثية مازالت مرمية جثثهم في الشوارع بعد عدة هزائم تلقتها جماعة الحوثي خلال الأسبوع الماضي في الساحل الغربي بالإضافة إلى هزائم أكثر تلقتها جماعة الحوثي في إقليم سبأ .

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