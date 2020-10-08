حذّر سكان محليون في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) من انهيارات صخرية تهدد عشرات المنازل في مديرية المواسط جنوبي غرب المحافظة.



وقال مواطنون في أحاديث منفصلة لـ"يمن شباب نت"، إن الأمطار التي هطلت على قرية البطنة التابعة لعزلة قدس مؤخرًا، تسببت بتشققات الصخور المطلة على منازل المواطنين.



وأضافوا أن تلك الصخور باتت تشكل مصدر تهديد لحياة العشرات من المواطنين ومزارعهم ومواشيهم في حال عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة.



وتعد الانهيارات الصخرية من الظواهر الطبيعية التي تتعرض لها مناطق عدة باليمن بشكل دوري خصوصًا في موسم تساقط الأمطار.



ومنذ أشهر تشهد عدة محافظات يمنية أمطار غزيرة وسيول أودت بحياة العشرات من المواطنين، فضلاً عن تضرر مئات مزارع والممتلكات.



بدوره، وجه وكيل أول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي، مدير مديرية المواسط بتدارك وقوع الكارثة وإزالة الخطر القادم.



يشار إلى أنه سبق وأن تعرضت عزلة قدس قبل سبع سنوات لانهيارات صخرية خلفت اضرار مادية وأودت بحياة شخصين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعز: تحذيرات من انهيارات صخرية تهدد سكان إحدى قرى مديرية المواسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.