شكرا لبحثكم عن خبر بدعم من USAID وتنفيذ منظمة البحث عن أرضية مشتركة اختتام الدورة التدريبية في مديريتين بلحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / أنوار العبدلي

اختتمت صباح اليوم الخميس في كل من مديرية تبن والمقاطرة بمحافظة لحج الدورة التدريبية التي نفذتها منظمة البحث عن أرضية مشتركة بدعم من USAID وبقيادة منظمة " جون سنو" والتي استمرت لمدة أسبوع ضمن مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي " صحتي أولا " .

وشارك في الدورة التدريبية الخاصة بتحليل ومسح النزاعات وإدارة وتصميم الحوار المجتمعي عدد من الكوادر العاملة في القطاع الصحي في كل من مديرية تبن والمقاطرة وكذلك مشاركة عدد من الكوادر المجتمعية بالمديريتين .

وخلال فترة الدورة تم تدريب المشاركون على كيفية أن يكونوا وسطاء محليون قادرون على تحليل ومسح النزاعات ورصدها في القطاع الصحي كما تم تدريبهم على كيفية عقد لقاءات ميدانية وتسيير جلسات حوارية للخروج بمخرجات لقضية النزاع بالإضافة لعمل تطبيقات عملية خلال أيام فترة الورشة .

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وعمل كل من المدربين الأستاذة نور قائد مدربة المشاركون في تبن والمدرب مصطفى امين المقطري مدرب المشاركين في المقاطرة على إعداد وتأهيل وتعريف المشاركين بكيفية تحليل ومسح اي نزاع والتعرف على أدوات الحوار وكيفية تصميمه وإدارته .

منسق المشروع حسين الوهاشي أوضح بأن بعد الانتهاء من التدريب خلال الأيام القادمة سيعمل المتدربين على النزول لمسح القضايا والمشاكل المتواجدة في مناطقهم والمتعلقة بالخدمات الصحية وعلى ضوئها سيتم التحليل وفرز القضايا مع الجهات الرسمية والمجتمعية وبعدها يتم التدخل فيها من قبل المنظمة .

ولقد اشرف على الدورة التدريبية في تبن كل من مساعد المشروع بالمنظمة م. أشرف جلال ومدير إدارة الرقابة والتفتيش بمكتب الصحة والسكان بلحج الأستاذ محمد الشحاري بينما في مديرية المقاطرة أشرف على الدورة منسق المشروع بالمنظمة أ.حسين الوهاشي ومدير مكتب الصحة والسكان بالمقاطرة د. عدنان محرز .

هذا ونشير إلى ان مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي " صحتي أولا " هو برنامج مدته ثلاث سنوات ويستهدف ثلاث محافظات وهي " عدن - لحج - تعز " حيث يستهدف المشروع في لحج ثلاث مديريات وهي " تبن - المقاطرة - والمسيمير " .