مناقشة تقارير أداء المكاتب التنفيذية بوادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

الخليج 365 - سيئون

ناقش المكتب التنفيذي بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعه اليوم برئاسة الوكيل عصام الكثيري، وبحضور وزيري الاوقاف والارشاد الدكتور احمد عطية والشباب والرياضة نائف البكري، تقارير عن نشاط عدد من مكاتب الوزارات والهيئات والمؤسسات للفترة المنصرمة من العام 2020.



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وأعلن وزير الشباب والرياضة اعتماد الحكومة مبلغ 400 مليون ريال لاستكمال منشئات الملعب الأولمبي بسيئون، واعتماد مشروع إضاءة الملعب بمبلغ 600 مليون ريال مناصفة بين الوزارة والسلطة المحلية في الوادي والصحراء، إضافة الى دعم استكمال مستلزمات الصالة الرياضية، وكذا دعم مخصصات الاندية والاتحادات الرياضية.

فيما استعرض قائد المنطقة العسكرية الاولى بسيئون اللواء ركن صالح طيمس، الدور الذي تقوم به الوحدات العسكرية والامنية لحماية المصالح العامة والخاصة والجهود المبذولة لتعزيز الامن والاستقرار بحسب الامكانيات البشرية والفنية المتوفرة.

وناقش الاجتماع تقارير عن الدراسة بالمعهد الصناعي بسيئون ونشاط مكتب الزراعة والري، وتقرير عن فرع المؤسسة العامة للاتصالات، والهيئتين العامتين للحفاظ على المدن التاريخية والآثار والمتاحف ونشاط اذاعة سيئون المحلية